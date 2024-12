EU sprejela nov sveženj sankcij proti Rusiji, namenjen predvsem preprečevanju izogibanja ukrepom

Bruselj, 16. decembra - Zunanji ministri EU so danes sprejeli 15. sveženj sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino, ki je namenjen predvsem preprečevanju izogibanja ukrepom. Tako so sprejeli sankcije proti več kot 50 ladjam iz tretjih držav, ki so vpletene v izogibanje sankcijam, pa tudi proti podjetjem iz več tretjih držav, vključno s Srbijo.