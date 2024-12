Slovenska podjetja lani zaposlovala nekaj več kot milijon oseb

Ljubljana, 16. decembra - V Sloveniji je lani poslovalo 228.944 podjetij, ki so skupaj zaposlovala 1.006.687 oseb in ustvarila 167,6 milijarde evrov prihodkov. V primerjavi z letom prej se je njihovo število povečalo za 3,4 odstotka, število zaposlenih in samozaposlenih oseb za 1,8 odstotka ter prihodek za 1,5 odstotka, ugotavlja državni statistični urad.