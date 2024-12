Policisti iščejo roparja bencinske črpalke pri Izoli

Izola, 16. decembra - Zamaskirana in v temna oblačila oblečena neznanca sta v nedeljo zvečer oropala bencinsko črpalko nad Izolo. Zaposlenima sta zagrozila s pištolo, pobrala denar in mobilni telefon zaposlenega, ki so ga pozneje našli v bližini. S kraja sta pobegnila, policisti ju še iščejo, so sporočili s Policijske uprave Koper.