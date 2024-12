Britanski igralec Jude Law z zvezdo na Pločniku slavnih

Los Angeles, 17. decembra - Britanski igralec Jude Law je kot zadnji letos prejel zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih. Igralec je 2798. zvezdo po vrsti na znamenitem pločniku odkril konec minulega tedna pred oboževalci in fotografi. V zadnjih mesecih so zvezdno na Pločniku slavnih med drugim prejeli režiser Tim Burton, igralec Ewan McGregor in igralka Kerry Washington.