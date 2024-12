Objavljena anketa za pomoč pri pripravi prijave na razpis za superračunalnik

Ljubljana, 16. decembra - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je objavilo spletno anketo za podjetnike, s pomočjo katere bodo pripravili prijavo na razpis za novi superračunalnik. Na podlagi ankete bodo pristojni prepoznali ključne potrebe in izzive za uvajanje umetne inteligence in visokozmogljivih računalnikov. Rok za izpolnitev ankete je 20. december.