Škofije/Koper, 16. decembra - Pogrešanega 76-letnika z območja Škofij so našli mrtvega v bližini razbitega vozila. Občanka je policijo obvestila o razbitem vozilu pri Šaredu, v iskalni akciji s službenimi psi in lovci pa so v bližini kmalu našli truplo pogrešanega. Z ogledom niso ugotovili znakov kaznivega dejanja, so sporočili s Policijske uprave Koper.