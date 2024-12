Ambros Martin novi trener krimovk

Ljubljana, 16. decembra - Potem ko se je moral Črnogorec Dragan Adžić 11. novembra posloviti z mesta glavnega trenerja rokometašic Krima Mercatorja, so danes iz kluba sporočili, da so našli novega. Do konca sezone bo krimovke vodil 56-letni španski strokovnjak Ambros Martin, ki velja za enega največjih trenerjev v zgodovini ženskega rokometa, so zapisali pri Krimu.