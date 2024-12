Ljubljana, 16. decembra - Poslanci Svobode, SD in Levice bodo danes po poslanskih vprašanjih predsedniku vlade na seji DZ, predvidoma ob 14.30, v preddverju velike dvorane DZ na Šubičevi dali izjavo za medije o spremembah volilne zakonodaje, ki bi udejanjile voljo volivk in volivcev, izraženo na junijskem posvetovalnem referendumu, so sporočili iz Svobode.