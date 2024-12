V Kursku doslej ranjenih ali ubitih najmanj 30 severnokorejskih vojakov

Kijev, 16. decembra - Ukrajinske sile so v ruski regiji Kursk doslej ubile ali ranile najmanj 30 severnokorejskih vojakov, so sporočili iz ukrajinske vojske. Severna Koreja je v podporo Rusiji poslala več tisoč vojakov, ki so jih namestili tudi v obmejni regiji Kursk, kjer je Ukrajina poleti v presenetljivi ofenzivi prevzela nadzor nad delom ozemlja.