Na evropskih borzah previdni

London/Pariz/Frankfurt, 16. decembra - Indeksi na osrednjih evropskih borzah so na začetku današnjega trgovanja obarvani rdeče. Vlagatelji so previdni in v pričakovanju novih gospodarskih objav, ki bi usmerile trge. Med drugim bodo ta teden pozorni na odločitev ameriške centralne banke Federal Reserve glede nadaljnjega gibanja obrestnih mer.