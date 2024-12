V Brezovici pri Metliki zagorela hiša, škode za 40.000 evrov

Metlika, 16. decembra - Policiste in gasilce so v petek nekaj pred 11.30 obvestili o požaru v stanovanjski hiši v Brezovici pri Metliki. Ogenj je zajel ter poškodoval pritlične prostore in okna, nato pa so ga pogasili gasilci. Škode je za okoli 40.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.