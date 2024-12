Ritmičarka Varfolomeev in veslač Zeidler nemška športnika leta

Baden Baden, 16. decembra - Zlati sij olimpijskih iger v Parizu je seval do Baden Badna, kjer so sinoči podelili nagrade najboljšim nemškim športnikom. Najprestižnejša naziva nemški športnik leta sta pripadla ritmičarki Darji Varfolomeev ter veslaču Oliverju Zeidlerju, ki sta postala nemška športnika leta 2024. Med ekipami so Nemci za najboljše izbrali košarkarje 3x3.