Izredni prevozi na relaciji Ljubljana-Koper

Ljubljana, 16. decembra - Na relaciji Ljubljana-Koper bodo od torka, 17. decembra, do petka, 20. decembra, vsakodnevni izredni prevozi s spremstvom. V tem času so pričakovani upočasnjen promet ter prekinitve prometa oz. zapore ceste, v času prehodov pa bodo zapirali tudi avtocestne priključke Brezovica, Razdrto, Divača, so sporočili s prometnoinformacijskega centra.