Vreme: Dokaj jasno z nekaj koprenaste oblačnosti

Ljubljana, 16. decembra - Danes bo dokaj jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, ki je bo nekoliko več v vzhodnih in severnih krajih. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megleno, nekaj nizke oblačnosti bo lahko tudi ob morju. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.