Cene nafte na začetku tedna navzdol

Singapur, 16. decembra - Cene surove nafte so se začetku tega tedna znižale z najvišjih ravni v zadnjih tednih, saj so trgovci unovčili dobičke. Večji padec cen so medtem omejile skrbi, povezane z motnjami v dobavi v primeru večjih sankcij ZDA proti velikima dobaviteljema nafte Rusiji in Iranu, je poročal Reuters.