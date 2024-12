Tavares dosegel 14. hat-trick v NHL

Toronto, 16. decembra - John Tavares je dosegel 14. hat-trick v severnoameriški hokejski ligi NHL, Toronto Maple Leafs pa so si opomogli po zaostanku dveh golov in v domači dvorani Scotiabank zadali deseti zaporedni poraz Buffalo Sabres s 5:3. Toronto je z zmago in 40 točkami sam na vrhu atlantske skupine.