Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo bogatejša za raziskovalno opremo v vrednosti okoli tri milijone evrov

Ljubljana, 6. marca - Ljubljanska fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo je na Raziskovalnem dnevu predstavila znanstveno opremo v vrednosti okoli tri milijone evrov. Gre za elektronski difraktometer in instrument za kemijsko oslikovanje površin, ki bosta omogočila prelomne raziskave na področju farmacije, razvoja novih materialov, dediščinske znanosti in drugih.