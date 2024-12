STA: Revizija Računskega sodišča ena ključnih usmeritev za pripravo novega zakona

Ljubljana, 16. decembra - V STA so objavo revizijskega poročila računskega sodišča označili kot eno ključnih usmeritev za pripravo novega zakona o STA in zagotovitev ustreznih pogojev za neodvisno delovanje družbe. S tem bi se končalo tudi razreševanje problematike financiranja, "ki je žalostni vrhunec dosegla v 2020 in 2021 z dvakratno prekinitvijo financiranja".