Delo o glasovanju o zaupnici (16. 12.)

Ljubljana, 15. decembra - Barbara Zimic v komentarju Slovo kanclerja Scholza in nadaljevanje negotovosti piše o predčasnem koncu njegovega mandata in prihodnosti nemškega gospodarstva. Meni, da bo Scholz dal prosto pot predčasnim volitvam, Nemcem pa prepustil odločitev tudi o rešiteljih propadajočega ekonomskega modela. Izpostavlja programe strank CDU, SPD in Zeleni.