Mlada slovenska reprezentanca obstala v drugem kakovostnem razredu

Bled, 15. decembra - Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je na svetovnem prvenstvu divizije 1 (skupina A) na Bledu danes dosegla drugo zmago in si zagotovila obstanek v tem kakovostnem razredu. Za slovo od Bleda so Slovenci v zadnji tekmi premagali Madžare s 7:4 (3:2, 3:2, 1:0).