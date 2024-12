Ciklon Chido po divjanju na otočju Mayotte dosegel Mozambik

Pariz/Maputo, 15. decembra - Na otočju Mayotte ob jugovzhodni obali Afrike je zaradi silovitega ciklona Chido, ki je v soboto prizadel to francosko čezmorsko ozemlje, umrlo najmanj 14 ljudi, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Bojijo se, da bi bilo lahko število žrtev še višje. Ciklon se je medtem pomaknil nad afriško celino in dosegel Mozambik.