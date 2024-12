Mariborske odbojkarice popuščajo

Ljubljana, 15. decembra - Odbojkarice OTP banke Branika so bile dolgo časa vodilna ekipa državnega prvenstva, a so z zadnjimi izidi omogočile Calcitu, da jih prehiti, po novem pa zdaj Mariborčanke že zaostajajo štiri točke. Na zadnjih štirih tekmah so izgubile kar osem točk, zadnje tri v 13. krogu na domačem igrišču proti Gen-I Volleyju.