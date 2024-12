Šeško z golom pomagal Leipzigu do zmage proti Frankfurtu

Leipzig, 15. decembra - Nogometaši Leipziga so v zadnji tekmi 14. kroga nemške lige premagali Eintracht Frankfurt z 2:1 in se z njim po točkah izenačili (27), ostali pa so na četrtem mestu. Za saško ekipo je prvi gol na tekmi dosegel slovenski zvezdnik Benjamin Šeško. Na lestvici vodi Bayern, ki je v soboto izgubil v Mainzu, s 33 točkami.