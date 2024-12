Schmid zmagala pred Klinec v Zhangjiakouu, Prevc peta

Peking, 15. decembra - Nemka Katharina Schmid (98 in 98,5 metra, 221,1 točka) je zmagala na tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalk v Zhangjiakouu na Kitajskem in še povečala vodstvo v skupnem seštevku. Druga je bila Slovenka Ema Klinec (97,5 in 98,4 m, 208,9), tretja pa Avstrijka Lisa Eder (90 in 99,5 m, 200,6).