Kopitarjevi kralji uspešni sedmič na zadnjih osmih tekmah

New York, 15. decembra - Hokejisti Los Angeles Kings so v pretekli noči v severnoameriški ligi NHL s petimi različnimi strelci s 5:1 v New Yorku premagali Rangers. V Madison Square Gardnu je kapetan gostov Anže Kopitar na ledu prebil 18 minut ter se dvakrat vpisal med podajalce za sedmo zmago svojega moštva na zadnjih osmih tekmah.