Kopitarjevi kralji uspešni sedmič na zadnjih osmih tekmah

New York, 15. decembra - Hokejisti Los Angeles Kings so s petimi različnimi strelci v severnoameriški ligi NHL s 5:1 v New Yorku premagali Rangers. V Madison Square Gardnu je kapetan gostov Anže Kopitar na ledu prebil 18 minut in šest sekund ter se dvakrat vpisal med podajalce za sedmo zmago svojega moštva na zadnjih osmih tekmah.