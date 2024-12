Alpacem Kanal še do 11. zmage

Ljubljana, 14. decembra - Odbojkarji Alpacema Kanala so v 13. krogu 1. Dol Sportklub za moške zabeležili 11. zmago in pred zadnjim krogom prvega dela prvenstva zanesljivo držijo drugo mesto, dvakrat so izgubili le proti ACH Volleyju. Tokrat so brez težav in tudi brez prvega zvezdnika ekipe Dejana Vinčića zmagali na gostovanju pri ravenskem Fužinarju Sij Metalu.