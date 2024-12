Paschke do četrte zmage v sezoni, Zajc peti

Titisee-Neustadt, 14. decembra - Nemški smučarski skakalec Pius Paschke (294,1 točke), vodilni v svetovnem pokalu to zimo, je zmagovalec domače tekme v Titisee-Neustadtu. To je bila za 34-letnega bavarskega veterana četrta zmaga v sezoni. Najboljši Slovenec to zimo Timi Zajc (277,4) je z odličnim nastopom v finalu napredoval na peto mesto, Anže Lanišek (265,7) pa na deseto.