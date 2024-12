Arabske države, ZDA in EU pozivajo k mirnemu in vključujočemu prenosu oblasti v Siriji

Akaba, 14. decembra - Zunanji ministri osmih arabskih držav, ZDA in EU so danes na srečanju v Akabi na jugu Jordanije pozvali k mirnemu prenosu oblasti v Siriji po padcu režima Bašarja al Asada ob podpori Združenih narodov in Arabske lige. Cilj naj bi bil oblikovanje vključujoče vlade. Zvrstili so se tudi pozivi k ohranitvi delovanja institucij.