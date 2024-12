Kranjec zadovoljen predvsem z drugo vožnjo v Val d'Iseru

Val d'Isere, 14. decembra - Slovenski alpski smučar Žan Kranjec je tudi tretji veleslalom sezone končal v najboljši deseterici in se povzpel na skupno drugo mesto v posebnem veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. V njegovem štabu so zadovoljni s formo slovenskega asa, ko je na vsaki tekmi v boju za stopničke. Zlasti so zadovoljni, kako se je znašel v težkem finalu.