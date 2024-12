Schmid zmagala na Kitajskem, Prevc tretja, Klinec četrta

Peking, 14. decembra - Nemka Katharina Schmid (100 in 106 m, 237 točk) je zmagala na tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalk v Zhangjiakouu, kjer so bile pred dvema letoma olimpijske igre. S tem je povečala vodstvo v skupnem seštevku. Tretja je bila Nika Prevc (94 in 98 m, 209,9), četrta pa Ema Klinec (101,5 in 98 m, 203,3).