Denver odpravil Clippers, Cleveland melje naprej

New York, 14. decembra - Košarkarji Denver Nuggets, poškodovani slovenski reprezentant Vlatko Čančar je bil med gledalci, so v severnoameriški ligi NBA s 120:98 premagali oslabljene Los Angeles Clippers, ki so bili brez Kawhija Leonarda, Teranca Manna in Derricka Jonesa. Igralci Cleveland Cavaliers so odpravili Washington Wizards s 115:105 in ostajajo prvi v ligi.