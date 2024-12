Varnostni svet ZN potrdil resolucijo o sankcijah proti milici Al Šabab

New York, 14. decembra - Varnostni svet ZN je v petek soglasno potrdil resolucijo, ki podaljšuje mandat skupini strokovnjakov za nadzor nad sankcijami proti islamistični milici Al Šabab v Somaliji do 31. marca 2025. Obenem je soglasno podaljšal pooblastilo državam članicam ZN za prestrezanje plovil, ki prevažajo prepovedano orožje in druge predmete v Somalijo.