Ameriški minister Buttigieg upa na trdne zaveze Ukrajini v novi vladi

New York, 14. decembra - Ameriški minister za promet in nekdanji demokratski predsedniški kandidat Pete Buttigieg je na srečanju z novinarji v New Yorku opisal napredek, ki ga je vlada Joeja Bidna dosegla pri izboljšanju ameriške infrastrukture. Obenem pa je izrazil upanje, da bo zaveza ZDA Ukrajini ostala trdna tudi v času prihodnje vlade.