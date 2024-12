Pirc Musar slovenske škofe seznanila z vsebino pogovorov s papežem

Ljubljana, 14. decembra - Predsednica Nataša Pirc Musar je v petek škofe seznanila z vsebino pogovorov s papežem Frančiškom ob nedavnem obisku Vatikana in pogovori z visokimi predstavniki Suverenega malteškega viteškega reda RS. Dotaknili so se tudi aktualnih mednarodni razmer, predvsem možnosti za iskanje miru v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, so zapisali v uradu.