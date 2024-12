Mladi slovenski hokejisti na Bledu do prve zmage

Bled, 13. decembra - Slovenska moška hokejska reprezentanca do 20 let je na svetovnem prvenstvu divizije 1 (skupina A) na Bledu po treh porazih vendarle prišla do prve zmage, s 6:2 (2:0, 2:2, 2:0) je premagala Francijo. Zmaga pa ji še ne zagotavlja obstanka, za to bo morala na zadnji tekmi v nedeljo proti Madžarski osvojiti vsaj točko.