Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13. 12.)

Ljubljana, 13. decembra - Italijanska tiskovna agencija Ansa je poročala o odnosu evropskih držav do prošenj za azil sirskih državljanov in za Slovenijo povzela izjavo ministrstva za notranje zadeve. To je v sredo sporočilo, da obravnava prošenj za mednarodno zaščito sirskih državljanov v Sloveniji za zdaj ne bo prekinjena.