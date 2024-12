Skupina G7 poziva k mirnemu prenosu oblasti v Siriji

Rim, 13. decembra - Članice skupine najrazvitejših svetovnih gospodarstev G7 so na današnji videokonferenci izrazile upanje na miren prenos oblasti v Siriji po padcu režima Bašarja al Asada. Znova so obsodile rusko invazijo na Ukrajino in bile kritične do vse večjega vojaškega sodelovanja med Rusijo in Severno Korejo.