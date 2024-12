Borzen spremenil poziv za sofinanciranje sončnih elektrarn v gospodinjstvih

Ljubljana, 13. decembra - Končne odjemalce s sončnimi elektrarnami, ki želijo zanje pridobiti sofinanciranje Borzena, bodo morali distribucijski operaterji kot odjemalce s samooskrbo registrirati do vključno 1. oktobra 2025, izhaja iz spremembe poziva, danes objavljene v uradnem listu. Gre za odjemalce, ki so vlogo za priključitev na omrežje oddali do konca leta 2023.