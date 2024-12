V Mojstrani gorski reševalci in gasilci v skupnem domu reševalcev

Mojstrana, 13. decembra - Gorski reševalci in gasilci v Mojstrani bodo odslej delovali pod isto streho, v novem domu reševalcev, ki so ga slovesno odprli danes. Pri približno 1,2 milijona evrov vredni investiciji sta moči združila Občina Kranjska Gora in ministrstvo za obrambo. Projekt pa bi lahko služil kot primer dobre prakse.