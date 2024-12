V Domžalah nadaljujejo ključne projekte, med drugim širitev zdravstvenega doma

Domžale, 15. decembra - Domžalski občinski svet je potrdil spremembe občinskih proračunov za to in prihodnje leto, kar omogoča nadaljnje aktivnosti na več ključnih projektih v občini. Največ sredstev je namenjenih zdravstvu, izobraževanju in prometni infrastrukturi, malo manj športu. V ospredju sta širitev zdravstvenega doma in rekonstrukcija Osnovne šole (OŠ) Roje.