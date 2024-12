Leto 2025: V ospredju poljskega predsedovanja Svetu EU različni vidiki varnosti

piše dopisnik STA iz Bruslja Blaž Mohorčič

Bruselj/Varšava, 30. decembra - Poljska bo 1. januarja od Madžarske prevzela polletno predsedovanje Svetu EU, ki bo potekalo pod sloganom Varnost, Evropa! Posvetili se bodo različnim vidikom varnosti. To so zunanja varnost, kar vključuje tudi nadaljnjo podporo Ukrajini in širitev unije, ter notranja, informacijska, ekonomska, energetska, prehranska in zdravstvena varnost.