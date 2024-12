SBI TOP v tem tednu izgubil 0,27 odstotka

Ljubljana, 13. decembra - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je ta teden izgubil 0,27 odstotka. K padcu so med drugim prispevale delnice NLB in Cinkarne Celje, najbolj pa so se podražile delnice Krke. V petih dneh je bilo sklenjenih za skupno 10,7 milijona evrov poslov, največ z delnicami Krke.