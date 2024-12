Robert Waltl prejel romunsko priznanje za boj proti antisemitizmu

Ljubljana, 13. decembra - Gledališki ustvarjalec ter direktor Mini teatra in Judovskega kulturnega centra Ljubljana Robert Waltl je ovenčan z nazivom ambasador Mihnee Constantinescuja. Priznanje mu je podelilo romunsko ministrstvo za zunanje zadeve za zasluge v boju proti antisemitizmu, ksenofobiji, radikalizaciji in sovražnemu govoru, so sporočili iz Mini teatra.