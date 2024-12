Ljubljana, 13. decembra - Generalni direktor policije Senad Jušić bo danes ob 18. uri v medijskem središču ministrstva za notranje zadeve na Litostrojski 54 v Ljubljani dal izjavo za medije v povezavi z nekaterimi javno izpostavljenimi očitki o delu policije in Centra za varovanje in zaščito, so sporočili z Generalne policijske uprave. (STA)