Rusija z obsežnim napadom poškodovala ukrajinsko energetsko infrastrukturo

Kijev, 13. decembra - Ruski raketni napadi so danes močno poškodovali elektrarne in omrežja v več regijah. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega so sestrelili 81 od več kot 90 raket. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva je napad odgovor na sredino ukrajinsko izstrelitev raket atacms na rusko vojaško letališče.