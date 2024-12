V Fidesu zaskrbljeni ob novem predlogu novele zakona o zdravstveni dejavnosti

Ljubljana, 13. decembra - V zdravniškem sindikatu Fides so zaskrbljeni ob novem predlogu novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Menijo, da predstavlja "nevaren eksperiment z usodo slovenskega javnega zdravstvenega sistema". Predlog ne naslavlja ključnih težav, ki so kadrovska podhranjenost, neustrezno financiranje zdravstva ter nestimulativen plačni sistem, so sporočili.