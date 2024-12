Bruselj za promocijo agroživilskih proizvodov namenja 132 milijonov evrov

Bruselj, 13. decembra - Evropska komisija bo prihodnje leto za sofinanciranje promocije trajnostnih in visokokakovostnih agroživilskih proizvodov iz EU na notranjem trgu in po svetu namenila 132 milijonov evrov. Za promocijo v tretjih državah bo namenjenih 63,4 milijona evrov, na notranjem trgu pa 58,6 milijona evrov, so napovedali.