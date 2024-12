V Škofji Loki 54. podelitev Severjevih nagrad za igralske stvaritve

Škofja Loka, 15. decembra - Sklad Staneta Severja in škofjeloška območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti drevi ob 18. uri na Loškem odru v Škofji Loki pripravljata tradicionalno, že 54. podelitev Severjevih nagrad za stvaritve in dosežke poklicnih in ljubiteljskih gledaliških igralcev ter študentov dramske igre.