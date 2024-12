Silvestrski večer bo tudi letos mogoče preživeti v gledališču ali kinu

pripravila Jasmina Vodeb Baša

Ljubljana, 14. decembra - Večje gledališke hiše in kinodvorane po Sloveniji bodo tudi letos ponudile silvestrske predstave. Silvestrski večer bo tako mogoče preživeti v Cankarjevem domu, ljubljanski in mariborski operni hiši ter po teatrih in kinih v večjih krajih. Vstopnice za večino predstav in filmskih projekcij so še na voljo, nekaj pa jih je že razprodanih.